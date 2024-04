BYD rival do Corolla é flagrado no Brasil; veja imagem e detalhes

Carro pode trafegar por até 120 km apenas em modo elétrico em sua versão com bateria de 18 kWh. Ele pode ser carregado em pouco mais de uma hora com carregador DC de 17 kWh.

O carro tem medidas próximas ao Toyota Corolla, com comprimento de 4,78 metros, largura de 1,83 metro, altura de 1,49 metro e 2,71 metros de entre eixos.

O BYD King promete alcançar autonomia de mais de 1.200 km com seu tanque de combustível, com consumo médio de 21,7 km/l.

Além deste sedã médio, a BYD também entrará na categoria de picapes em 2024 com um modelo híbrido.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.