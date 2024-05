Cinto de segurança para criança andar de moto é vendido na web; pode usar?

"Acima dessa idade, o que se exige é que a criança tenha condições de cuidar da própria segurança e tenha condição de manter um posicionamento seguro no veículo", acrescenta o advogado, que também é assessor da presidência da CET-Santos, no litoral de São Paulo.

Multa

Se a criança estiver utilizando o cinto infantil específico para moto, sem que as regras descritas acima sejam respeitadas, o condutor da motocicleta está sujeito a ser autuado, com base no Inciso V do Artigo 244 do CTB, por infração gravíssima, que prevê multa de R$ 293,47, mais sete pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Além disso, o infrator é punido com a suspensão do direito de dirigir de dois a oito meses e, na reincidência, de 12 a 18 meses.

Quanto à fiscalização, o agente não é obrigado a abordar o condutor da moto para multá-lo, desde que não haja dúvida do cometimento da infração.

