Belo e Denilson se abraçam e selam paz antes de jogo solidário

Depois de chegarem a um acordo para encerrar uma briga judicial que durou cerca de 20 anos, Denílson e Belo se encontraram no Maracanã para o Futebol Solidário e se abraçaram.

O que aconteceu

Belo disse que gostaria de marcar um gol com Denílson. No entanto, enquanto o cantor será um dos titulares do Time União, o comentarista da TV Band será reserva do Time Esperança.