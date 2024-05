De limpeza de bico a aditivo: não desperdice dinheiro com esses serviços

"Não é porque o carro atingiu determinada quilometragem que você é 'obrigado' a limpar os bicos injetores, por exemplo. Sempre é bom questionar a real necessidade de determinado serviço para você não ficar no prejuízo", alerta Erwin Franieck, conselheiro da SAE Brasil.

De acordo com o especialista, os prazos e as quilometragens previstos no plano de manutenção de cada automóvel devem ser respeitados, inclusive para não comprometer a garantia de fábrica, se esta ainda está valendo.

Porém, nos demais casos, a durabilidade dos componentes pode variar bastante, a depender das condições de uso e do estilo de condução.

"Vale a pena sempre questionar e desconfiar do que é oferecido e não está previsto no manual do proprietário".

Confira abaixo cinco serviços que podem ser na verdade "empurrômetro" do mecânico.

1 - Limpeza dos bicos injetores