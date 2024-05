BBB do Detran terá 'câmera da PM' para coibir fraudes em exames para CNH

O projeto deve ser implementado nos próximos 90 dias, após análise de equipe multidisciplinar composta por 15 pessoas. Mais de 62 mil agentes passarão a usar as câmeras. Vale lembrar que atualmente carros utilizados pelas autoescolas já contam com câmeras para monitorar a ação de motoristas e examinadores.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.