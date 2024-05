Polícia apreende 700 dedos de silicone para fraudar CNH em autoescola de SP

Como denunciar

Cidadãos podem recorrer ao disque denúncia da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no número 181. .

A denúncia também pode ser feita na internet, no site www.webdenuncia.org.br.

Além disso, há o site da Ouvidoria do Governo de São Paulo, no endereço www.ouvidoriageral.sp.gov.br/foccosp.

