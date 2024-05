Free Flow: rodovia no interior de SP terá pedágio eletrônico sem cancela

Os dois locais a serem substituídos até o fim do ano serão o pedágio do km 179 no sentido leste, em Itápolis, e o do km 110 no sentido oeste, em Jaboticabal.

O sistema Free Flow tem a cobrança da tarifa realizada através de pórticos equipados com câmeras, sensores e antenas capazes de identificar os veículos pela placa, além de aferir altura, largura e quantidade de eixos.

Quem não possui etiquetas eletrônicas de cobrança (TAGs como Sem Parar, ConectCar, Veloe, entre outras) instaladas no carro deverá fazer o pagamento da tarifa em até 15 dias após a passagem pelo pórtico por um dos canais que serão disponibilizados pela EcoNoroeste, como site (freeflow.econoroeste.com.br), aplicativo de celular, totem de autoatendimento nos postos de atendimento aos usuários (SAUs) das rodovias ou pelo WhatsApp (0800 326 3663).

A falta de pagamento no prazo estabelecido na legislação de trânsito vigente pode acarretar multa e perda de cinco pontos na carteira de habilitação.

As rodovias paulistas SP-055 (Padre Manuel da Nóbrega), SP-088 (Mogi-Dutra) e SP-098 (Mogi-Bertioga) também já anunciaram que terão o mesmo sistema de cobrança.

