Tony Ramos se emociona ao falar de cirurgias: 'Não tive medo de ir embora'

Em entrevista ao Fantástico (Globo), Tony Ramos, 75, afirmou que está bem de saúde e agradeceu o apoio do público. O ator passou por duas cirurgias na cabeça para tratar um sangramento intracraniano.

O que aconteceu

Na entrevista, Tony contou que dias antes do ocorrido estava sentindo muita dor de cabeça: "Eu até achava que estava com algum problema de coluna. Por isso aquela dor. [...] Não me lembro de quando a ambulância chegou. Me resgataram e me levaram."

Lidiane Barbosa, 75, esposa de Tony, descreveu como encontrou o marido: "Ele estava largado na cama, eu não conseguia acordá-lo. Ele estava apagado."