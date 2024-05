Alta do etanol deixa gasolina mais competitiva. veja o ranking por estado

A gasolina ganha no Amapá, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Sergipe. Nos demais 18 estados e no Distrito Federal, o álcool é a alternativa mais vantajosa financeiramente.

"No fechamento de abril, a tendência de aumento no preço do etanol registrada no início do mês permanece, com a média nacional encontrada a R$ 3,93, após alta de 1,55% ante a primeira quinzena. Comparado a março, o acréscimo chega próximo aos 5% (4,80%)", analisa Douglas Pina, diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil, proprietária da Ticket Log.

"Já a gasolina foi encontrada a R$ 5,96 na média nacional, após acréscimo de 0,51% ante a primeira quinzena, e de 0,85% em relação ao mês passado. O combustível ficou mais caro na maior parte dos estados brasileiros, com aumentos que variaram entre 0,15% e 2,18%".

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56