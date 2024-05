Invesão chinesa: 20 novas marcas asiáticas devem vender carros no Brasil

Na China, durante a convenção da Chery Internacional, a empresa confirmou que fará a estreia das marcas Omoda e Jaecoo no próximo semestre. Apresentou o Omoda 5 nas duas versões, híbrida leve e elétrica, assim como o J7 da Jaecoo.

Os SUVs antecipam a chegada do luxoso J8, que estará à venda a partir de abril de 2025. Esse é uma variação do Tiggo 9, que será vendido pela Caoa Chery no ano que vem. O gigante chinês também surpreendeu ao afirmar que logo em breve eles vão revelar uma picape.

Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, presidente do grupo Caoa, esteve com dirigentes da Chery e participou ao lado de outros empresários da apresentação do Tiggo 9 e também do Tiggo 8 Pro - que chegará como modelo 2025 a partir de junho.

"Estamos otimistas com o futuro e com a nossa estratégia para o crescimento da empresa no país", destacou o industrial. O diretor da empresa, Roberto Pedrosa, reforçou o trabalho na fábrica de Anápolis (GO) para antecipar o volume de produção e atender os cerca de 10 mil pedidos do carro.

Logística e fábricas

Diversos estados estão de olho nesta investida chinesa. Além de Jacareí (SP), que pode receber a operação da Omoda e Jaecoo na antiga fábrica da Chery, cidades localizadas em Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará e Pernambuco estão conversando com investidores do país asiático - que inicialmente optarão pelo regime de CKD para montagem local com peças 100% importadas.