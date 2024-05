Ford mais caro do mundo tem 4 unidades no Brasil e chega a R$ 13 milhões

Foi a visão de um exemplar único do Ford GT que nos motivou a contar sobre os carros do tipo presentes no país. No caso, o modelo em questão é um da série Carbon Series, apresentada em 2019. A edição teve apenas 50 unidades produzidas, o que a tornou uma raridade em qualquer mercado - nessa configuração, até as rodas do esportivo são de fibra de carbono, material leve e extremamente resistente.

Quando novo, o Ford GT Carbon Series custava US$ 641 mil com todos os opcionais, o equivalente a aproximadamente R$ 3,27 milhões no câmbio de hoje, na conversão direta, sem incluir os custos de uma eventual importação. Não é raro um carro importado sair por mais do que o triplo no Brasil do que custa no seu país de origem e não é muito diferente com o GT.

Ford GT Carbon Series Imagem: Divulgação

"São os Ford GT de nova geração, produzidos a partir de 2018. Temos quatro ao todo no Brasil, sendo um Carbon Series, dois normais e um Heritage Edition, mais valorizado", explica Paíto Boldrin, proprietário da loja especializada em carros de luxo Paíto Motors.

Inspirado no clássico GT40, modelo de pista que triunfou em Le Mans e deixou a Ferrari comendo poeira, o Ford GT teve três gerações. Com design ainda mais ousado que a primeira, a segunda foi lançada em 2016 e durou até 2022.

Com carroceria, chassi e outras porções já feitas de fibra de carbono, a versão do supercarro cortou mais 18 kg de peso graças ao uso mais extenso do material ultra resistente e leve.