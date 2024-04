Bilionário, Paul McCartney aparece ao volante do Corvette 'mais barato'

O músico inglês Paul McCartney foi visto há poucos dias guiando um Chevrolet Corvette C5 automático.

Ele saia de um estúdio de música em Los Angeles, Estados Unidos, em um modelo conversível com capota fechada e nas cores azul e marrom com rodas cromadas.

No vídeo, McCartney aparece no modelo icônico acenando para fãs que o esperavam do lado de fora do estúdio. O modelo é um dos mais baratos da história do Corvette, sendo avaliado atualmente em cerca de US$ 20 mil - aproximadamente R$ 103 mil na cotação atual, sem a incidência de impostos em uma eventual importação para o Brasil.