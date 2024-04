Godzilla da Quebrada: Ford deteriorado vira 'carro do Bryan' no Ceará

Por não ter documentação regularizada, o carro não pode circular pela cidade. Segundo Ivan, as saídas com o veículo são apenas pelas ruas do bairro para testes.

"Tem como legalizar por eu ter todas as notas, mas é algo caro e por isso pretendo deixá-lo apenas para a exposição", diz.

Vem mais carro por aí

Com a finalização da construção do "Godzilla da Quebrada", o autônomo já faz novos planos: a construção de um carro infantil inspirado no Toyota Supra 1994, também da franquia de filmes "Velozes e Furiosos". O modelo foi escolhido por ser o preferido do filho de Ivan.

"Pretendo começar a construção dele no segundo semestre. Para esse carro, quero colocar um motor de moto, para que as crianças e também os adultos possam brincar", conta.