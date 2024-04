Como é Mustang que Abel Ferreira diz preferir ao carro elétrico que ganhou

O Mustang 1966 tem versões com motores de seis cilindros em linha ou V8, com potências variando de 203 cv a 275 cv. Em termos de torque, as especificações vão de 26,3 kgfm a 43,1 kgfm.

Em seu segundo ano de fabricação, o Ford Mustang, que está completando 60 anos de história, pode ser equipado com uma variedade de câmbios. Há exemplares com transmissão automática de três marchas e também variantes com câmbio manual de três ou quatro velocidades. Na configuração mais forte, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 5,2 segundos.

Além do Mustang, Abel possui no Brasil um Ford Thunderbird 1956 que foi reformado na mesma oficina em que está restaurando o cupê da Ford.

