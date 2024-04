No Brasil para mega show no Rio, Madonna impressiona com coleção de carrões

A cantora Madonna desembarcou no Brasil nesta segunda-feira (29) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para uma apresentação que fará na praia de Copacabana no próximo sábado (4).

Com entrada gratuita, espera-se que o show da conhecida 'rainha do pop' atraia cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Na sua longa e bem-sucedida carreira vasta, Madonna acumula hits, fama e um patrimônio de cerca de US$ 580 milhões (cerca de R$ 3 bilhões na cotação atual) .

Com essa fortuna, a cantora e compositora tem e já teve uma série de carros exclusivos e luxuosos em sua garagem. Confira alguns deles: