Febre entre famosos: como é o SUV em que Bündchen foi parada pela polícia

Ainda há duas telas de 12,3 polegadas, dispostas lado a lado, podendo ser configuradas tanto para informações de bordo quanto para funções de exibição de desempenho.

Seu ar-condicionado tem três zonas, o interior tem iluminação ambiente com 64 cores, câmera 360°, teto solar, acesso por chave presencial e partida por botão, Apple Car Play e Android Auto, pré-tensionador dos cintos de segurança e muito mais.

Mercedes-AMG G 63 Imagem: Rafaela Borges/UOL

No conjunto mecânico, o carro possui moto V8 biturbo de 4.0 litros com 585 cv de potência e torque de 86,4 kgfm e câmbio de nove marchas com dupla embreagem. Com isso, o modelo pode acelerar de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos. Sua velocidade final é de 240 km/h.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.