Novo Ford Mustang V8 vira viatura e polícia disse ter feito bom negócio

Os novos Mustangs GT 2024 trazem motor V8 5.0 e receberam modificações para serem utilizados pela polícia. Eles têm 480 cv de potência e torque de 57,4 kgfm.

Segundo o departamento, o preço dos Mustangs é comparável ao de outros modelos da frota, como o Ford Police Interceptor Utility, que é baseado no Ford Explorer e possui um sistema de transmissão híbrido e rende cerca de 370 cv.

Com preço padrão de US$ 47.165 (cerca de R$ 243 mil na conversão direta) para clientes pessoa física, cada exemplar do Mustang pode ter custado entre US$ 40 mil (R$ 206 mil) e US$ 50 mil (R$ 258 mil) para os cofres públicos, gerando um gasto total de aproximadamente US$ 1,3 milhão (R$ 6,7 milhões).

@NCSHP welcomes the 2024 Mustang to the Patrol's fleet. These marked vehicles will be seen working to keep roadways safe in NC in the coming months.



-- NC Highway Patrol (@NCSHP) April 18, 2024

