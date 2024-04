Chevrolet inicia pré-venda da nova S10; veja preços e o que mudou na picape

Por fora, a versão Z71 vem com grade frontal, retrovisores e maçanetas pretos, além de lanternas escurecidas e estribo e santantônio tubulares. Na LTZ, há elementos na mesma cor da carroceria e rodas com acabamento exclusivo. Já a High Country diferencia-se pelo santantônio esportivo e cromado.

Por dentro, a S10 ganhou bancos mais largos e o volante da picape grande Silverado. De acordo com a GM, a suspensão foi recalibrada e ganhou novos amortecedores, com foco no conforto. Além disso, a coluna de direção telescópica e o conjunto de pneus e rodas são novos.

Em termos de equipamentos, a S10 tem sistema OnStar com Wi-Fi nativo "com sinal até 12 vezes mais estável", central multimídia de 11 polegadas integrada ao painel digital de oito polegadas, carregador por indução e entradas USB tipo A e C na dianteira e na traseira.

Imagem: Divulgação

Ainda entre os equipamentos, a picape pode ser equipada com assistentes à condução, tais como alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de ponto cego e farol alto automático, além de faróis full-LED, volante com coluna de direção telescópica, chave presencial com partida por botão, tampa traseira com trava elétrica e sistema de alívio de peso.

