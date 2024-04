Sincerão: Abel Ferreira ganha carro da BYD e diz que não gosta de elétricos

"Não gosto de carro elétrico, acho que não podia falar isso. Ainda vou ver o que vou fazer com isso" , disse Ferreira à ESPN Brasil.

Declaradamente fã de carros antigos, Abel está restaurando um Ford Mustang 1966 que comprou no Brasil. Ele também possui outros carros históricos em Portugal.

Em 2023, o Palmeiras lançou uma camisa especial que traz uma homenagem à Fórmula 1 idealizada pelo treinador.

O clube e a Puma me presentearam com a oportunidade de contribuir como diretor criativo no desenvolvimento de uma camisa que demonstra o meu amor pelo futebol, o meu gosto pelo automobilismo e o meu compromisso com o Palmeiras , falou Abel em outubro do ano passado.

Assim como um destemido piloto, eu enfrento meus medos e desafios com coragem e determinação. Cada corrida e cada jogo são metáforas da vida, nas quais a estratégia, a resistência e a perseverança se tornam os ingredientes essenciais para o sucesso. Persisto, aprendo com os fracassos e celebro as vitórias, mais do que nunca, porque sei o quanto é difícil ganhar

