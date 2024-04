Mudança de cor da Ferrari deixou MC Ryan encrencado; qual a regra?

Mudar carro requer autorização e pode render multa

O artigo 98, do CTB, define que qualquer tipo de modificação no veículo precisa de aval da autoridade competente.

Conduzir um veículo modificado sem autorização prévia é uma infração grave, segundo o artigo 230, inciso VII. A multa prevista é de R$ 195,23, retenção do veículo para regularização e 5 pontos na CNH do proprietário do veículo.

No caso de cor, o CTB define que é necessário autorização se houver cobertura de mais de 50% da área, excluindo as áreas envidraçadas. A regra também vale para casos de envelopamento, como parece ser o caso do funkeiro MC Ryan. A exceção é se a cor do adesivo for igual à do carro.

Outras solicitações de mudanças comuns são lâmpadas, faróis e suspensão —para quem curte carros rebaixados. Todas elas precisam ser regularizadas e aprovadas antes de serem feitas.

Como é o processo de autorização

Geralmente, é necessário iniciar o processo no site do departamento de trânsito onde seu veículo está registrado para obter uma autorização prévia. Nesse processo, é necessário se identificar e informar dados do carro. É verificado, inicialmente, se o veículo não tem restrições judiciais ou administrativas, ou débitos em aberto (como IPVA atrasado ou multas).