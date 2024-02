Golpe da multa falsa: como bandidos cobram por infração não cometida

Fomos para a área de desembarque e inclusive meu irmão já estava esperando lá. Quando estávamos colocando as bagagens no porta-malas, outro carro passou e me avisou para ligar o pisca alerta para não ser multada, pois 'estava vindo o pessoal de trânsito', e foi o que eu fiz. Já estávamos entrando no carro e um 'marronzinho' passou e mandou sairmos. Fomos embora e, depois de mais ou menos um mês, eu recebi a multa pelo correio. Não duvido que o rapaz que passou avisando era um envolvido que fazia parte da encenação" .

Fernanda disse, ainda, que não tinha foto do carro, mas que todas as informações batiam. Por isso, disse que, por causa dos descontos, pagou a multa o quanto antes, só que ela nunca apareceu no sistema. "Nunca aparecia nada nas minhas consultas".

Perguntada sobre o valor da cobrança, disse que era de R$ 104,12 - diferente de qualquer valor estipulado pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

O que dizem os órgãos de trânsito

Imagem: Folhapress

As autoridades cravam que jamais enviam o boleto para pagamento da multa sem ou antes do envio da notificação. Além disso, recomendam que o condutor, toda vez que receber uma infração, consulte os órgãos de trânsito. A seguir, estão, na íntegra, os depoimentos da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) e do Detran-SP, respectivamente.