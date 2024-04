Zeekr: marca chinesa de elétricos chega em 2024 de olho em BMW e Porsche

Depois de BYD, GWM e Caoa Chery, mais uma marca chinesa de veículos vai estrear no mercado brasileiro. Trata-se da Zeekr, que começa a operar no país já no segundo semestre deste ano, inicialmente com dois modelos de automóvel 100% elétricos na intenção de concorrer com marcas premium, como as alemãs Audi, BMW, Mercedes-Benz e Porsche.

A reportagem do UOL teve o primeiro contato com um dos carros que a marca vai lançar, ainda estático, em evento realizado hoje (5) na capital paulista para a imprensa especializada. Estamos falando do crossover 001, que tem porte grande, mescla características de cupê e SUV e traz dados técnicos dignos de carros esportivos de alta performance.

Segundo executivos da Zeekr, a versão mais forte do 001 será comercializada no Brasil e é equipada com tração integral, um motor para cada eixo e rodas gigantes de 22 polegadas.