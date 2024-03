Mais barato que Model 3: Xiaomi lança carro elétrico para desafiar Tesla

A versão de entrada, SU7, tem autonomia na casa dos 490 km, segundo classificação usada pelo Inmetro (na China, eles dizem que pode chegar a 700 km). Velocidade máxima atingida pelo carro é de 210 km/h, e vai de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.

A versão intermediária, SU7 Pro, se destaca por ter direção semiautônoma e por aguentar mais tempo longe de um carregador: tem autonomia de 830 km no método chinês (no do Inmetro, 580 km). Um pouco mais pesado, o carro faz de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e velocidade máxima igual ao do modelo de entrada. O preço sugerido dele é de 245.900 yuans (cerca de US$ 34 mil ou R$ 170 mil reais, em conversão direta).

A versão mais sofisticada, SU7 Max, tem dois motores e atinge velocidade máxima de 265 km/h. Faz de 0 a 100 km/h em 2,78 segundos e tem autonomia de 510 km no método chinês (no do Inmetro, cerca de 360 km).

China é o único mercado, por enquanto, em que Xiaomi venderá seus carros elétricos.

A entrada da empresa de eletrônicos no ramo de carros elétricos deve trazer ainda mais competição para o setor. A Tesla, que reinou absoluta nos últimos anos, tem sido pressionada por fabricantes chinesas, como a BYD, a baixar preços e até a considerar criar novos modelos.

*Com informações da Reuters