Por que donos de carros como Porsche do acidente em SP não fazem seguro

Em fevereiro de 2019, o piloto Rubens Barrichello danificou a dianteira de um raríssimo Lamborghini Gallardo LP-570-4 Super Trofeo Stradale 2013. Ele bateu o carro, emprestado, durante teste de pista para o canal "Acelerados".

Com produção limitada a 150 exemplares no mundo topo, o cupê italiano teve de duas a três unidades destinadas ao Brasil e hoje custa cerca de R$ 1,1 milhão, de acordo com a Fipe.

Na mesma reportagem de julho de 2019, nossa reportagem confirmou que, na época, o reparo chegou a receber orçamento de aproximadamente R$ 700 mil, valor que correspondia a pouco mais de 63% do preço de tabela. Detalhe: o carro não tinha seguro.

*Com informações de reportagem publicada originalmente em 24/07/2019