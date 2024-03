Spin x C3 Aircross: veja qual é a melhor opção entre carros de sete lugares

Para começar, vamos falar do Aircross. Pode vir com, no máximo, central multimídia de 10" com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante, cinco entradas USB, incluindo duas para a segunda fileira, monitoramento de pressão dos pneus, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, luzes de condução diurna (DRL), seis alto-falantes, rodas de liga leve de 17", sistema de ventilação no teto, apoio de braço no banco do motorista, quatro airbags, faróis de neblina, câmera de ré, bancos e volante com forração de couro e controlador de velocidade com limitador integrado.

Já o Spin na versão de topo, por sua vez, vem com seis airbags, cintos dianteiros com pré-tensionador, aleta de não afivelamento dos cintos, faróis e lanternas de LEDs, câmera de ré, painel digital de oito polegadas, central multimídia de 11 polegadas, sistema de monitoramento remoto OnStar com wi-fi, segunda fileira com bancos corrediços e controle de velocidade de cruzeiro.

Ainda traz dutos de ventilação traseiros, bancos e volante com revestimento de material sintético similar a couro, ar-condicionado digital, partida por botão, sensor de chuva, sensor crepuscular, sensores de estacionamento traseiros, computador de bordo, rodas de liga leve de 16 polegadas, alerta de colisão, alerta de saída de faixa, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, indicador de distância do carro à frente e carregador de celular por indução.

Com isso, o Spin é quem, claramente, se consagra vitorioso nesse ponto de avaliação.

Conjunto mecânico