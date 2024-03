BYD reduz preço do Dolphin Mini, que agora custa R$ 42 mil... na China

Como é o Dolphin Mini vendido no Brasil

Imagem: Vitor Matsubara/UOL

NA configuração comercializada no mercado brasileiro, o Dolphin Mini tem autonomia de 280 km com uma carga completa, segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Sua velocidade máxima é de 130 km/h e aceleração de zero a 100 km/h acontece em 14, segundos, com potência de 75 cv e torque de 13,7 kgfm.

Sua bateria tem capacidade de 38 kWh e o tempo de recarga entre 30% e 80% é de 30 minutos em um carregador rápido (DC). O BYD Dolphin Mini traz como opções de condução os modos 'Normal', 'Eco' e 'Sport', além de um ajuste específico para terrenos com baixa aderência.

Com 3,78 metros de comprimento, ele é 10 cm maior do que um Renault Kwid e 34 cm menor do que o BYD Dolphin. Ainda assim, ele tem 2,50 metros de entre eixos, trazendo bom espaço interno, apesar de ser homologado para apenas quatro passageiros.

Mesmo sendo pequeno, o Dolphin Mini é elogiado pelo acabamento interno muito superior em relação aos outros modelos na sua faixa de preço, trazendo materiais de boa qualidade, até mesmo no caso de plásticos rígidos.