Hyundai x Caoa: quais são os novos carros que podem surgir no Brasil

Com relação ao número de vendas, na soma entre automóveis e comerciais leves, a Hyundai encerrou o ano de 2023 com 9% de market share e ficou na 4ª posição entre as fabricantes.

O HB20 foi o carro-chefe da empresa no Brasil, com quase 90 mil emplacamentos. Foi o terceiro hatch mais emplacado. O Creta também conseguiu bons números: mais de 65 mil registros ao longo de 2023. Com exceção de HB20, HB20 sedã e Creta, nenhum outro modelo aparece no ranking dos 50 modelos mais vendidos do ano.

Nova Hyundai

Na semana passada, em encontro com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chefe mundial da Hyundai, Euisun Chung, confirmou investimento de US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5.5 bilhões) nas operações no país até 2032.

Com isso, podemos esperar alguns modelos para o Brasil, como por exemplo a desejada picape Santa Cruz. A caminhonete tem motor 2.5 de 194 cv e 25 kgfm de torque. Há também uma versão turbo com 285 cv. A transmissão é automática de oito velocidades e a configuração turbo adiciona uma caixa de dupla embreagem com oito marchas. Também existe uma variação híbrida.

Outro modelo que podemos ver por aqui é o novo Tucson - não este atual, mas a versão vendida lá fora, que conta com visual moderno. Além deste, Hyundai Kona EV e Hybrid também podem chegar sem a demora anterior. A Caoa trouxe para o Brasil a geração antiga, enquanto que a Europa tem um Kona com visual futurista.