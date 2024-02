Corolla Cross picape: o que já sabemos sobre novo carro da Toyota no Brasil

As imagens que ilustram este artigo foram produzidas e cedidas pelo designer Kleber SIlva do KDesign. Elas são meramente ilustrativas e não correspondem ao modelo final.

Para se distanciar do Corolla Cross, a picape monobloco que chegará para encarar Fiat Toro e Chevrolet Montana, terá frente exclusiva.

Estampagens das portas dianteiras e das laterais devem seguir o desenho do SUV. Na traseira, a tampa terá abertura convencional.

No interior, o parentesco com o Corolla Cross ficará por conta do painel que deve ser praticamente o mesmo, mas a picape monobloco da Toyota terá freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold. Bancos deverão ser exclusivos para a picape.

Projeção da picape do Toyota Corolla Cross Imagem: Projeção | KDesign | Kleber Silva | Behance

Motores da Corolla Cross picape

Em versões de acesso, a picape do Corolla Cross terá o motor 2.0 Dynamic Force que entrega 177 cv de potência com etanol e 169 cv de potência com gasolina. Já o torque é de 21,4 kgfm não importando qual combustível. O câmbio será o automático CVT