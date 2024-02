Valor gasto por musas do Carnaval daria para comprar Corolla ou Mercedes

Com o valor, daria para levar para casa um modelo que chama mais atenção nas ruas do que carro alegórico: um Hyundai Veloster 1.6 2011. Pode não ter desempenho à altura do design, no entanto, é o suficiente para tirar uma nota alta em alegorias e adereços.

Se a discrição for a opção, um que faria boa figuração seria o Hyundai Tucson 2.0 2015 ou 2016, que também sai por valor semelhante de acordo com a Tabela Fipe.

Gastos de um Mercedes para desfilar

Imagem: Reprodução/Instagram

Flora Favaretto foi além e gastou mais de R$ 100 mil para desfilar como outra musa da Independente Tricolor. Com rendimento médio de R$ 60 mil no OnlyFans e Privacy, duas redes sociais de conteúdo erótico, a celebridade poderia ter comprado um Jeep Compass 2.0 seminovo, um Honda Civic 2.0 ou até mesmo um Mercedes-Benz GLA 1.6 turbo do mesmo ano, modelos com tecnologias mais avançadas e visual digno da avenida.

Musa da Acadêmicos do Tatuapé, Janaina Prazeres gastou também cerca R$ 100 mil. A passista inclusive usou uma comparação automotiva para falar dos gastos, dizendo que a grana usada "foi um carrinho bem mais do que popular".