Porta ou guilhotina? Carro da Tesla traz perigo para dedos dos motoristas

Tanto no porta-malas quanto no capô, o carro é capaz de cortar as extremidades das cenouras. Mas o mais impressionante são as portas, que podem cortar facilmente os vegetais e cortaram até mesmo o saco das salsichas no teste.

Outro ponto assustador é na região do capô próxima à coluna A, onde alguém poderia estar com a mão se estivesse distraído enquanto alguém fechasse o capô. Pontiagudo, o local também corta as cenouras com facilidade.

Confira os vídeos (em inglês):

Siga o UOL Carros no

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.