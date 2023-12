CRLV digital: como emitir e imprimir documentos do carro na sua casa

Ao optar por realizar o procedimento pelo Portal de Serviços do Denatran, será preciso realizar o login (com os dados utilizados para o cadastro no portal), em que é solicitado o CPF do condutor e a senha de acesso. Caso o usuário seja novo, e não tenha acesso ao portal, será necessário realizar um novo cadastro.

Feito isso, na seção "Meus veículos", basta clicar no link do arquivo, gratuito, identificado como "CRLVDigital.pdf". Após efetivar o download, é só imprimir o documento. A impressão deverá ser feita em uma única página, com folha simples (tamanho A4) e tinta preta.

O procedimento também poderá ser realizado pelo site do Detran do estado de registro do veículo - e o passo a passo irá variar conforme o estado.

No site do Detran de São Paulo, por exemplo, ao clicar em "Serviços Online", o condutor entrará em uma página com uma série de serviços disponíveis - entre eles, há o "licenciamento digital (CRLV-e)". A página informa que, desde o dia 8 de maio de 2020, o estado vem realizando a emissão do CRLV de maneira totalmente online.

Ao clicar em "faça pela internet", o condutor será levado a uma página para o acesso ao documento (caso não tenha o cadastro e senha, basta clicar na opção "cadastre-se").

CRLV digital, no aplicativo, não precisa ser impresso

Ao optar pela utilização do aplicativo gratuito Carteira Digital de Trânsito, o condutor terá a facilidade de não precisar sequer imprimir o documento. Isso porque, com o CRLV-e digitalizado na tela do celular, o motorista estará dispensado de portar o documento em papel.