Máquinas de matar: por que moda de caminhões arqueados é perigosa e ilegal

"Conforme o Artigo 230 do CTB [Código de Trânsito Brasileiro], conduzir veículo com características alteradas sem autorização, como é o caso da suspensão rebaixada, constitui infração grave, com acréscimo de cinco pontos no prontuário da CNH, multa de R$ 195,23 e retenção do veículo até a respectiva regularização", informa.

Segundo o especialista, pode haver agravantes: há casos nos quais o veículo é conduzido sem banco do motorista, encosto de cabeça, cinto de segurança e limpador de para-brisa.

"Conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou estando ineficiente ou inoperante também constitui infração grave, com as mesmas sanções da suspensão irregular", complementa Vieira.

Quando rifas são ilegais

Chamados pelos próprios realizadores de rifas, sorteios de veículos e outros bens muitas vezes não têm registro nos órgãos competentes e se tornaram uma prática extremamente rentável.

Muitos organizadores até tentam passar a impressão de legalidade ao dizer que as rifas promovidas são filantropia premiável e os sorteios, realizados pela Loteria Federal.