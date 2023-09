Nova Ranger: Ford traz 4 novas versões mais baratas; veja preços e detalhes

Equipamentos

Imagem: Divulgação

De série, a central multimídia é a vertical de 12 polegadas, enquanto o cluster digital multifuncional é o de 10. O sistema operacional é o mais moderno da marca, o Sync 4, com sincronização sem fio de celulares via Apple CarPlay e Android Auto. Destaque vai, ainda, para a presença de carregador de celular por indução, ar-condicionado para a segunda fileira e o sensor de estacionamento traseiro

Entre os equipamentos de segurança, todas vêm com sete airbags, acendimento automático dos faróis, ajuste elétrico de altura dos faróis, luz de direção diurna, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, piloto automático e limitador de velocidade. As com câmbio automático adicionam sistema anticapotamento, bússola e inclinômetro, além de 4 modos de condução. A 4x4 tem o bloqueio de diferencial integrado

