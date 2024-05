Novo SUV híbrido 'barato' é aposta da GWM no Brasil e nós já dirigimos

Agora fica mais evidente a nova nomenclatura que veio com a linha 2025, usando a capacidade da bateria no nome: ele ficará entre o HEV2 e o PHEV34 também em relação à autonomia. A GWM precisa partir para cima do Song Plus e do novo Song Pro, ambos com alcance de 100 Km no modo elétrico. Disputa chinesa que atinge em cheio os carros a combustão do mercado. Simples assim.

Imagem: Divulgação

O PHEV34 tem 393 cv e 77,7 kgfm de torque, mais baterias de 34 kWh - o H6 PHEV19, como seria de se esperar, traz baterias com 19 kWh de capacidade.

Dirigimos na China a novidade que tem tração na frente e de fato, no micro test-drive na pista de provas da cidade de Baoding não deu para ver muito. A não ser que é um carro mais leve e vai dar conta da exigência do comprador que não olha os quase 400 cv do H6 PHEV34, que traz tração integral, nos dois eixos.

Imagem: Divulgação

Além do powertrain diferente, o novo H6 traz rodas exclusivas de liga leve com 19 polegadas, revestimento dos bancos e algumas mudanças no interior inspiradas nas últimas tendências estilísticas do mercado europeu. Menos o volante de aro fino e que não combina com o minimalismo elegante da cabine - igual ao das demais versões do H6.