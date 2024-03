Carro nacional inédito vem aí: como será nova Caoa após divórcio da Hyundai

De acordo com o publicado na coluna Autos & Etc, o executivo não entrou em detalhes a respeito do carro em questão, se será automóvel ou comercial leve, mas assumiu não ter descartado a possibilidade de contratar uma empresa de engenharia terceirizada para auxiliar no processo. Para completar, Carlos Filho falou que há possibilidade de abrir o capital da empresa, que atualmente é particular.

Antes de produzir carro próprio, Caoa vai nacionalizar o Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid Imagem: Divulgação

Os planos da Caoa para o novo momento não param aí. Antes do voo solo, a empresa pretende passar a produzir, em sua fábrica de Anápolis, Goiás, o Tiggo 8 híbrido, que atualmente é importado da China. O veículo pode ser o primeiro híbrido plug-in produzido no Brasil. Nesta mesma fábrica, a Caoa também irá produzir carros da Hyundai, mas a venda e a distribuição serão completamente controladas pela montadora sul-coreana.

Dentre os planos mais imediatos, está o aumento da produção do Tiggo 5X Sport, também em Goiás.

Para isso, estão sendo investidos R$ 4,5 bilhões desde 2021 - o aporte será finalizado em 2028. Para crescer em volume de vendas, outra estratégia foi o lançamento da configuração Sport do Tiggo 7, por R$ 134.990 - R$ 35 mil a menos do que o cobrado pelas duas outras opções do SUV, Pro Max Drive e Pro Hybrid Max Drive, que custam R$ 169.990 cada.

Divórcio 'amigável'