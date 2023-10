O Ora 03 também se destaca pelo bom equilíbrio ao rodar e as respostas precisas da direção. Além disso, é cheio de assistências à condução, como sistema de monitoramento externo (mostra aproximação de motos e pessoas, por exemplo, no painel), ACC e leitor de faixas com função de centralização.

Essas são coisas que, segundo a GWM, estarão também no Ora 03 Skin. Já o Dolphin de entrada não as traz. Por outro lado, novo carro apita demais em uma condição de trânsito. E a centralização de faixas é muito intrusiva, daquelas que ficam o tempo todo trabalhando para jogar o carro no centro.

São coisas que podem irritar o motorista, que possivelmente vai desligar a ação de algumas assistências no dia a dia do trânsito. A câmera 360 tem vista aérea, função 3D e funciona em congestionamentos e manobras. Mas é inferior à do BYD, que tem mais opções de visualização e pode ser acionada a qualquer momento.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O multimídia, sensível ao toque, é fácil de usar e rápido, mas está um passo atrás em funcionalidade e charme do sistema do modelo da BYD. Já o acabamento impressiona. Todas as superfícies são emborrachadas e usam materiais soft touch. O painel interno tem um aspecto retrô com muita sofisticação. É um interior bonito e bem-feito.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O que o Ora 03 GT tem a mais

O Ora GT se diferencia do Skin por visual, equipamentos e bateria. Esta traz 63 kWh, ante os 48 kWh da versão mais simples. O principal ganho é em autonomia. De acordo com a aferição do Inmetro, o GWM roda 319 km por recarga (os ensaios da opção de entrada ainda estão sendo feitos, mas ele terá número inferior).