Por que a volta do seguro obrigatório DPVAT vai pesar no seu bolso

Para Rosan Coimbra, mestre de direito constitucional, especialista em direito do trânsito e sócio do Rosan Coimbra & Associados, uma das vantagens do texto que cria o SPVAT é que ele será administrado pela Caixa Econômica, como já acontece desde 2020. As indenizações de sinistros ocorridos antes deste ano continuam sob responsabilidade da Seguradora Líder, antiga gestora do seguro obrigatório e que foi alvo de denúncias de corrupção.

"A grande esperança é de que, de fato, a Caixa tenha maior idoneidade para administrar o seguro e que venha a facilitar um pronto pagamento, pois há capilaridade em quase todas as cidades do Brasil. No passado, o TCU [Tribunal de Contas da União] verificou muita corrupção e desvio de dinheiro do antigo fundo", pontua.

