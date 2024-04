'Pedagiozinho'? Ao vetar radares em SP, Nunes só beneficia maus motoristas

Não sou muito a favor de dicotomias, "ou isso", "ou aquilo". Mas, quando o assunto é segurança no trânsito, não há como fugir: ou você lamenta uma morte causada por excesso de velocidade ou você é contra o aumento da fiscalização eletrônica. Os dois, definitivamente, não dá.

No último domingo de Páscoa, um acidente chocou o país. O motorista de um Porsche, que circulava a mais de 150 km/h, atingiu a traseira de um Renault Sandero, levando o condutor à morte na capital paulista. Poucos dias depois, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) vetou o projeto da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de mais do que dobrar o número de radares no município. A empresa queria instalar 1.538 novos equipamentos, substituindo também os atuais 877.

O prefeito Nunes assinou decreto proibindo a instalação de novos radares e determinando que a CET busque diminuir acidentes no trânsito com campanhas educativas. Publicado em 10 de abril no Diário Oficial do Município, o decreto alega que "políticas educativas no trânsito" devem ser realizadas por "campanhas de conscientização, palestras, cursos e outras atividades".