Cesar Luis Menotti foi um estilo de futebol

Se Telê fosse vivo, falaria com ele também.

Menotti representou para a Argentina o estilo ofensivo, num eterno debate com o pragmatismo que, em Buenos Aires, representava Menottismo x Bilardismo. A arte de Menotti contra o alfinete para machucar adversários de Bilardo.

O que, no Brasil, sempre foi "ganhar como em 1994 ou perder como em 1982?" O dilema vale mais para a Argentina, do que para o Brasil, que venceu jogando arte, como em 1970, 1958 e com o melhro ataque em 2002.

Menotti organizou a seleção argentina. Depois de anos de técnicos interinos, comissões misturadas, sem estilo, apesar de seu inquestionável talento e títulos sul-americanos, pela primeira vez um treinador dirigiu a celeste y blanca por quatro anos ininterruptos, preparando a Copa de 1978. A Argentina não ganhou roubado. Ganhou, porque jogou como Menotti queria.

Em 1968, jogou no Santos, com Pelé, a quem sempre considerou o maior de todos, mesmo perguntado pelos argentinos sobre Maradona. No fim da vida, conheceu Messi. Só em 2019, quando já era diretor de seleções nacionais, cargo quase honorífico dado pela AFA. Ao ser perguntado sobre Scaloni, o treinador respondeu que estava bem, por estar ao lado de Pablo Cesar Aimar, um símbolo de futebol-arte.

E Aimar tinha o nome Cesar, no meio, em homenagem a Cesar Luis Menotti.