Estepe antigo, mas sem usar? Veja 5 itens do carro que devem ser trocados

As peças de borracha merecem atenção especial. Diferentemente do que muitos pensam, verificar se está "careca" não é a única forma de aferir a validade de um pneu. Por isso, muitos estepes intocados também "vencem", ou seja, ficam impróprios para uso.

Mesmo que, aparentemente, os pneus pareçam bons, a partir de cinco anos a borracha fica comprometida e perde as características originais, como a aderência ao solo. O mesmo vale para outras peças de borracha, como mangueiras do radiador, elas não devem ficar mais de cinco anos sem uma manutenção.

Extintor de incêndio

Rodar com extintor de incêndio vencido é infração de trânsito grave Imagem: Foto: Shutterstock

Outro item que, mesmo sem uso, precisa ser substituído é o extintor de incêndio, que tem validade de cinco anos. Ele não é mais item obrigatório no carro, mas circular com ele vencido ainda é passível de multa.

Além do risco de precisar do equipamento e ele não servir, circular com extintor vencido é infração de trânsito grave, com multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na CNH do condutor, e retenção do veículo no local até regularização para ser liberado seguir viagem.