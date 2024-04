Carros problemáticos fazem 'bombar' técnica que troca câmbio para manual

Dilamar explica que, na verdade, o carro-chefe da oficina são os câmbios automatizados de apenas uma embreagem, conhecidos por seu desempenho limitado e até problemas crônicos - como Powershift, da Ford, Dualogic, da Fiat, I-motion, da Volkswagen, Easytronic, da Chevrolet, e Easy-R da Renault.

"Quando esses câmbios pifam eles trancam as rodas e deixam o motorista travado no meio da rua. É uma experiência terrível e assustadora. Isso acontece porque, nesses carros, um dos módulos de segurança está na transmissão. Se há problema, eles emitem uma ordem para parar o carro. Como esses veículos estão bem rodados e dão defeitos, os proprietários preferem trocar a caixa por uma manual e se livrar da dor de cabeça", explica.

Via de regra, a substituição é feita apenas em veículos que possuem sua versão manual no mercado. A caixa automatizada é trocada pela manual original. A exceção é para o Ford Focus, que não foi vendido com opção manual no Brasil, mas é um modelo muito procurado para o swap por ser equipado com o câmbio Powershift - que possui problemas crônicos que causam trepidações, ruídos, vazamento, perda de rendimento e travamento das mudanças de marcha. Nesse caso, é utilizado o câmbio manual do EcoSport.

O "professor Di Caixa" conta que recebe em torno de 30 ligações por dia de interessados em fazer o swap. A maior parte delas é de carros com mais de 10 anos ou 100 mil quilômetros rodados, mas também há uma parcela de modelos mais novos em sua lista de clientes.

"Entre os modelos mais novos, o que mais recebo é o Renegade. Ele tem um câmbio automático problemático, com um defeito no trocador de calor que contamina outras peças. O conserto custa mais de R$ 20 mil, então alguns proprietários estão preferindo trocar pelo manual."

E a documentação?

Uma dúvida comum dos interessados é sobre a necessidade de modificar o documento do veículo. Para entender melhor o cenário, entramos em contato com o advogado e escritor Marco Fabrício Vieira, membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e integrante do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo).