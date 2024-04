O que o Brasil tem pra montadoras decidirem investir mais de R$ 100 bilhões

Para se ter uma ideia, o Programa de Controle de Emissões Veiculares (Proconve) L8, que será iniciado em 2025, será muito mais rígido com o limite de emissões do que o L7 - que já retirou diversos modelos de linha quando entrou em vigor. Tudo isso leva as montadoras para uma encruzilhada: ou investe mais, ou retira, em algum tempo, os produtos do mercado.

A Honda, montadora que fez o anúncio mais recente, revelou que considerou as políticas públicas de incentivo ao setor automotivo, como o MOVER, programa que beneficia - com sistema de bônus e malus - marcas que produzem carros sustentáveis no país, como é o caso dos eletrificados.

O cenário define o tamanho

Stellantis acaba de anunciar investimento de R$ 13 bilhões para fabricar carros híbridos flex em Pernambuco Imagem: Alessandro Reis/UOL

Conforme explicado pelo CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, em entrevista à coluna, "investimentos sempre acontecem, mas o cenário define o tamanho". Uma tradução justa para frase é que toda marca que produz no país precisa aportar mais dinheiro para se manter, mas o momento atual, com incentivo à eletrificação pela legislação, é uma oportunidade para investir mais.

Para o executivo da Volks, que vai investir R$ 16 bilhões no país, um conjunto de fatores justificam o aporte, entre eles, o bom ano que a marca viveu em 2023, figurando como a montadora que mais cresceu em participação de mercado entre as cinco maiores. O que, além de consequência das estratégias acertadas, foi influenciado pela melhora nos índices econômicos.