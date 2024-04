Motorista e evangelizador: vítima de acidente com Porsche deixa 3 filhos

A morte de Ornaldo foi causada por Fernando Sastre de Andrade Filho, engenheiro civil formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. No momento do acidente, Fernando estava acompanhado por Marcus Vinicius Machado Rocha, de 22 anos, em um veículo avaliado em mais de R$ 1,3 milhões.

O condutor é filho de Fernando Sastre de Andrade, proprietário de empresas do ramo imobiliário, e de Daniela Cristina De Medeiros Andrade. De acordo com testemunhas, o casal esteve no local do acidente logo após a batida, e retirou o engenheiro da situação, alegando levá-lo para atendimento médico no Hospital São Luiz.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, quando os agentes foram até ao hospital para fazer o teste do bafômetro no condutor e colher sua versão do acidente, foram informados que ele nunca deu entrada no local. Após 38 horas, Fernando Andrade Filho se apresentou à polícia na presença de advogados, que afirmaram que ele estava em "estado de choque".

Andrade Filho está sendo investigado por "homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, além de fugir do local do acidente". A Polícia Civil já pediu a prisão temporária de Fernando e aguarda resposta do Judiciário. Já a SSP disse que "analisará a dinâmica da ocorrência" para apurar possíveis erros que possibilitaram a fuga do suspeito.