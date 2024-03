Invasão chinesa: quais marcas mais sofreram com as chegadas de BYD e GWM

O BYD Dolphin é um caso à parte.

Com as vendas iniciadas em junho, ele se tornou o elétrico mais vendido no país em 2023, com 6,8 mil unidades. Ele foi o único modelo 100% elétrico entre os dez eletrificados preferidos pelo público, ficando com o quinto lugar no ranking.

Desde o lançamento do BYD Dolphin, no fim de junho, por menos de R$ 150 mil, o consumidor brasileiro passou a entender bem a competitividade dos carros chineses. Enquanto os concorrentes nessa faixa de preço eram considerados subcompactos, do tamanho de um Renault Kwid, o novato chegou um pouco mais barato, mais potente e com o porte de hatches maiores, como Chevrolet Onix e Hyundai HB20.

Pouco tempo depois, o BYD ganhou um rival de mesmo padrão, o GMW Ora, na mesma faixa de preço. A chegada da dupla de chineses movimentou completamente o mercado, fazendo Jac, Caoa Chery, Peugeot e Renault - que disputavam há mais tempo - reduzirem o preço em até R$ 100 mil. Atualmente, o Dolphin custa R$ 179.800, mas ganhou um irmão menor, o Dolphin Mini, por R$ 115 mil.

