Como chineses largaram carros 'descartáveis' e viraram potência automotiva

Para ele, BYD e GWM têm algo em comum: apostam em carros elétricos com alto embarque de tecnologia e com preços bem abaixo dos concorrentes do mesmo patamar. "Não estamos falando de preços populares, mas de preços competitivos dentro do seu segmento", pondera.

De acordo com o Kalume, as chinesas conseguem concorrer em uma faixa de preço oferecendo um produto comparável ao segmento superior, com mais tecnologia embarcada, por exemplo.

"Essas montadoras conseguem esse preço porque têm um processo de manufatura muito mais em conta do que o de qualquer outro mercado mundial, além disso têm volume de produção, já que são as maiores fabricantes de carros eletrificados do mundo", informa.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.