Nova era automotiva: quais carros vêm aí com investimentos de R$ 95 bilhões

Até 2028, a Chevrolet vai investir R$ 7 bilhões no país. O aporte inclui a atualização de suas plantas, o lançamento de seis veículos ainda em 2024 e a renovação de todo o portfólio até o fim do ciclo. Ainda neste ano, serão lançadas as novas gerações da Spin e S10, além da importação do Blazer e Equinox elétricos. A marca também adiantou que parte do investimento será direcionado para a produção de eletrificados - provavelmente, um híbrido.

Hyundai

O Hyundai Tucson atualizado chega ao mercado em algumas semanas Imagem: Divulgação/Hyundai

A Hyundai Motor Brasil irá investir R$ 5,4 bilhões no país para aumentar seu portfólio. A marca já confirmou a chegada de quatro carros: o comercial HR e o Tucson para as próximas semanas, além do crossover 100% elétrico Ioniq 5 e do SUV de grande porte Palisade, na versão de 8 lugares, que chegarão no segundo semestre. Os dois últimos serão trazidos da Coreia do Sul com a missão de aumentar o desejo dos clientes pela marca.