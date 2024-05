É só religião? Por que 200 mil pessoas deixaram de seguir Anitta em 2 horas

Em um período adoecida, ela focou ainda mais sua fé na religião. No clipe, não por acaso, aparece vestida com as palhas de Obaluaê, orixá da saúde. Tudo no vídeo é simbólico: o fogo que queima o que não se quer mais, o banho que purifica, a chuva que limpa a terra e o corpo. Tambores, roupas branca, muita natureza — e também bíblias, santos, cartas de tarô. É um clipe que abraça a fé, qualquer que seja. Mas as referências às religiões negras ali na tela incomodaram antes mesmo do clipe ser lançado.

"Eu tenho fé, não tenho medo. Desejo que as pessoas sigam o caminho da evolução", ela respondeu amorosa e elegante.

Paulinho, artilheiro do Brasileirão de 2023, também sofreu preconceito ao ser convocado pela Seleção Brasileira. Ele agradeceu Exu e todo mundo caiu em cima. Imagina que loucura ter que tomar cuidado a cada "Graças a Deus" que você solta o dia inteiro porque o pessoal pode achar errado? Não faz o menor sentido. Por que o meu é certo e o do outro é um absurdo? A palavra que resolve tudo tem oito letras: respeito. Minha criação católica falava disso o tempo todo.

Se a polêmica infelizmente é rotina para os praticantes de religiões criadas por afrodescentes — e chega a ser perigoso, pois a intolerância descamba para agressões com frequência — o clipe de Anitta traz novidades que passam despercebidas no turbilhão da disputa de fés. "Se, nos outros vídeos, a gente só rebolou a raba e falou sacanagem, nesse aqui é possível se emocionar", ela diz. Ponto.

Na letra, não dá para dizer que há vulnerabilidade (é a Anitta, ué, e ela canta versos como "Me pagam em euros para me ver e eu decido em cima de quem vou me mover"). Mas tem algo a se pensar em "Não acho que você sabe como eles me chamam". Quem sabe?

200 mil pessoas que não se chocaram funks do novo projeto, estão escandalizadas agora, que ela está vestida falando da fé... que é estranho, é. "Vou morrer assim, nunca vou mudar, não é tão difícil aceitar", diz a letra em espanhol.