Por que câmbio automático é tão caro de consertar e defeitos são comuns

O primeiro deles é que esse tipo de transmissão está presente em maior quantidade de veículos do que antigamente. Além disso, o conserto é caro, o que leva o assunto a ter mais relevância nas rodas de conversa. Mas há questões mais técnicas, e algumas delas estão relacionadas às ruas brasileiras.

"Nossos carros estão submetidos a uma situação diária de uso diferente dos outros países. Eles sofrem mais com irregularidades e buracos e tudo isso é transmitido para o câmbio, aumentando as trocas de marcha. Soma-se a isso a questão climática: dependendo da região, o Brasil tem temperaturas mais elevadas. Em paralelo, esses câmbios geralmente são construídos em países como Alemanha, Japão e Estados Unidos, que têm condições de estradas bem melhores do que as nossas", analisa.

Precisa trocar o óleo do câmbio?

Outra questão, de acordo com o engenheiro, está diretamente ligada à manutenção e ao mito de que nunca é preciso substituir o lubrificante de uma transmissão automática.

"Essa ideia de que câmbio automático não precisa ter o óleo substituído prejudica muito. Temos até documentos de fabricantes específicos em que eles recomendam a troca do óleo, enquanto algumas montadoras dizem que é vitalício. Quem entende mais, o fabricante da própria peça ou a montadora? Trocar o fluido regularmente, ao menos parcialmente, ajuda a tirar grande parte das impurezas e a preservar o equipamento", afirma.

Problemas como vazamentos de fluido, peças desgastadas e falhas na transmissão são relativamente comuns e podem surgir mesmo em veículos relativamente novos. Por isso, a saída mais barata é a prevenção, mantendo a manutenção em dia.