Quem pichou Ferrari com xingamentos antes de carrão ser guinchado em Maceió

O influenciador Kel Ferreti chamou a atenção nesta semana após afirmar ser o dono de uma Ferrari vermelha que estava estacionada, e toda pichada, na Avenida Silvio Carlos Viana, na Ponta Verde, conhecido ponto turístico de Maceió.

O veículo, inicialmente dado como abandonado, foi guinchado e recolhido pelo DMTT (Departamento Municipal de Transportes e Trânsito). Mas, no mesmo dia, Kel afirmou que tudo não se passava de uma ação de marketing e após pagar as taxas retirou o carro do pátio.

Aos 38 anos, o influenciador, que se intitula "rei do marketing", já é conhecido por se envolver em polêmicas. Ele usa redes para compartilhar viagens, carros de luxo e seu cotidiano.