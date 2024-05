Fim do 'home office': São Paulo quebra jejum de 12 anos como visitante

Os bons índices se expandem pela temporada. Até aqui, foram 13 jogos como visitante, com oito vitórias e apenas três derrotas, totalizando um aproveitamento de quase 67% — índice superior ao do time quando atua como mandante (53%).

Zubeldía tem relação direta com a evolução. O técnico chegou a quatro vitórias em cinco duelos no comando do Tricolor, e o clássico contra o Palmeiras, o único disputado no MorumBis neste período, acabou empatado sem gols. Milton Cruz teve uma vitória fora de casa antes de o argentino assumir.

O argentino está perto de igualar Dorival Júnior, que sofreu com o desempenho são-paulino longe de casa: o atual treinador da seleção brasileira venceu seis vezes em compromissos do tipo no ano passado.

Gosto de equipes sérias e que têm os pés no chão. [...] Estamos dando o melhor possível. É necessário prestar atenção nos jogos, dar bons passes, encontrar jogadores livres... Tenho um grupo que está ávido por tudo isso. Gosto disso porque sabemos onde podemos chegar. Estamos fazendo as coisas bem.

Zubeldía

São Paulo fora de casa: veja números

2012: 38 jogos (14v, 10e, 14d) - 45%

2013: 38 jogos (14v, 7e, 17d) - 43%

2014: 33 jogos (15v, 5e, 13d) - 50%

2015: 34 jogos (11v, 5e, 18d) - 37%

2016: 35 jogos (6v, 13e, 16d) - 30%

2017: 32 jogos (10v, 8e, 14d) - 40%

2018: 33 jogos (12v, 8e, 13d) - 44%

2019: 30 jogos (10v, 8e, 12d) - 42%

2020: 27 jogos (11v, 6e, 10d) - 48%

2021: 39 jogos (11v, 12e, 16d) - 38%

2022: 37 jogos (12v, 13e, 12d) - 44%

2023: 35 jogos (11v, 10e, 14d) - 41%

2024: 13 jogos (8v, 2e, 3d) - 67%